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Белорусов просят помочь с подсчетом городских птиц
Источник материала: ОНТ
Цыплят считают по осени, а городских птиц – зимой! Белорусов приглашают помочь пернатым пережить холода, а заодно, принять участие в подсчёте. Птичья перепись населения стартует сегодня.
Инструкция для добровольцев простая: в любой день до конца января повесить кормушку и в течение часа считать ворон, галок, голубей и прочих пернатых. В этом году особое внимание – воробьям и синицам. В качестве угощения – орнитологи рекомендуют сырые семечки и несолёное сало. Такие акции во многих странах помогли сохранить исчезавшие популяции птиц, а заодно и обнаружить редкие виды. Они особенно нуждаются в зимней подкормке при сильных морозах.
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Цыплят считают по осени, а городских птиц – зимой! Белорусов приглашают помочь пернатым пережить холода, а заодно, принять участие в подсчёте. Птичья перепись...
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