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Белорусов просят помочь с подсчетом городских птиц

16.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусов просят помочь с подсчетом городских птиц

Цыплят считают по осени, а городских птиц – зимой! Белорусов приглашают помочь пернатым пережить холода, а заодно, принять участие в подсчёте. Птичья перепись населения стартует сегодня.

Инструкция для добровольцев простая: в любой день до конца января повесить кормушку и в течение часа считать ворон, галок, голубей и прочих пернатых. В этом году особое внимание – воробьям и синицам. В качестве угощения – орнитологи рекомендуют сырые семечки и несолёное сало. Такие акции во многих странах помогли сохранить исчезавшие популяции птиц, а заодно и обнаружить редкие виды. Они особенно нуждаются в зимней подкормке при сильных морозах.

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Цыплят считают по осени, а городских птиц – зимой! Белорусов приглашают помочь пернатым пережить холода, а заодно, принять участие в подсчёте. Птичья перепись...
 
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