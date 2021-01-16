ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси ожидается усиление морозов

16.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси ожидается усиление морозов

Из-за погоды перед выходными было много работы и у коммунальщиков, и у энергетиков. Но службы справились: по стране обошлось без серьёзных инцидентов, связанных с морозом и снегом. 

А вот не все автомобилисты оказались готовы. ГАИ рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок в ближайшие дни. Если необходимость всё же есть – проверить все жидкости в машине, исправность свечей и аккумулятора. Морозы в ближайшие дни будут только крепчать, говорят синоптики. 

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета: «Холодная погода прогнозируется в течение ближайших 5-6 дней. Холоднее всего будет в столичном регионе, а также в Витебской и Могилевской области. В дальнейшем, в середине следующей недели морозы уже ослабеют».

Медики, в свою очередь, советуют одеваться максимально тепло и не проводить много времени на улице. Также не следует забывать о риске гололёдных травм и падения сосулек с крыш. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за погоды перед выходными было много работы и у коммунальщиков, и у энергетиков. Но службы справились: по стране обошлось без серьёзных инцидентов, связанных с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ну что, завелась? В Минске минус 20: трудновато, но мы держимся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by