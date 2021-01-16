В Беларуси ожидается усиление морозов

Источник материала: ОНТ

Из-за погоды перед выходными было много работы и у коммунальщиков, и у энергетиков. Но службы справились: по стране обошлось без серьёзных инцидентов, связанных с морозом и снегом.

А вот не все автомобилисты оказались готовы. ГАИ рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок в ближайшие дни. Если необходимость всё же есть – проверить все жидкости в машине, исправность свечей и аккумулятора. Морозы в ближайшие дни будут только крепчать, говорят синоптики.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета: «Холодная погода прогнозируется в течение ближайших 5-6 дней. Холоднее всего будет в столичном регионе, а также в Витебской и Могилевской области. В дальнейшем, в середине следующей недели морозы уже ослабеют».

Медики, в свою очередь, советуют одеваться максимально тепло и не проводить много времени на улице. Также не следует забывать о риске гололёдных травм и падения сосулек с крыш.

Фото: БЕЛТА

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