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В Беларуси ожидается усиление морозов
Источник материала: ОНТ
Из-за погоды перед выходными было много работы и у коммунальщиков, и у энергетиков. Но службы справились: по стране обошлось без серьёзных инцидентов, связанных с морозом и снегом.
А вот не все автомобилисты оказались готовы. ГАИ рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок в ближайшие дни. Если необходимость всё же есть – проверить все жидкости в машине, исправность свечей и аккумулятора. Морозы в ближайшие дни будут только крепчать, говорят синоптики.
Медики, в свою очередь, советуют одеваться максимально тепло и не проводить много времени на улице. Также не следует забывать о риске гололёдных травм и падения сосулек с крыш.
Фото: БЕЛТА
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Из-за погоды перед выходными было много работы и у коммунальщиков, и у энергетиков. Но службы справились: по стране обошлось без серьёзных инцидентов, связанных с...
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