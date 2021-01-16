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Беларусь прощается с народным художником Леонидом Щемелёвым

16.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь прощается с народным художником Леонидом Щемелёвым

Беларусь прощается с народным художником Леонидом Щемелёвым. Церемония пройдет в Центральном Доме офицеров с 10 утра до полудня. После прощания почетный гражданин Минска будет похоронен на Восточном кладбище столицы. 

Леонид Щемелев скончался позавчера, не дожив до 98-летия всего три недели. В последние годы художник боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Прежде чем стать живописцем, прошёл Великую Отечественную, был тяжело ранен. Многие работы посвящал трагическим событиям войны, наполняя каждую картину глубоким смыслом. За вклад в развитие изобразительного искусства Щемелёв награжден медалью и орденом Франциска Скорины. Его называли патриархом белорусской живописи. 

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь прощается с народным художником Леонидом Щемелёвым. Церемония пройдет в Центральном Доме офицеров с 10 утра до полудня. После прощания почетный гражданин...
 
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