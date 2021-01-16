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Прямые телефонные линии пройдут во всех исполкомах страны

16.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прямые телефонные линии пройдут во всех исполкомах страны

Быстро решить проблемы, требующие вмешательства властей помогут прямые телефонные линии. Сегодня они снова пройдут во всех исполкомах страны. 

Звонки принимают с 9 утра до полудня. Количество реагентов на тротуарах и скользких местах дорог, а также качество медицинских услуг в гололёд – наиболее популярные темы для обращений. Все проблемы фиксируют и решают в течение нескольких недель.  


Фото: Getty Images

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Быстро решить проблемы, требующие вмешательства властей помогут прямые телефонные линии. Сегодня они снова пройдут во всех исполкомах страны.  Звонки принимают с...
 
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