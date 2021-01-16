Прямые телефонные линии пройдут во всех исполкомах страны

Источник материала: ОНТ

Быстро решить проблемы, требующие вмешательства властей помогут прямые телефонные линии. Сегодня они снова пройдут во всех исполкомах страны.

Звонки принимают с 9 утра до полудня. Количество реагентов на тротуарах и скользких местах дорог, а также качество медицинских услуг в гололёд – наиболее популярные темы для обращений. Все проблемы фиксируют и решают в течение нескольких недель.





Фото: Getty Images

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