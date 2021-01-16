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Боровляны поставили на место преступника Карпенкова
Источник материала: Хартия'97
Боровляны поставили на место преступника Карпенкова
Жесткий ответ неадекватному лукашисту записали на видео.
Боровляны на вечерней акции протеста ответили преступнику Карпенкову: «Лагерь для 97%? Слишком амбициозно!».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Жесткий ответ неадекватному лукашисту записали на видео.
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