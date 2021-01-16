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Боровляны поставили на место преступника Карпенкова

16.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Боровляны поставили на место преступника Карпенкова

  • 16.01.2021, 9:35
  • 1,131
Боровляны поставили на место преступника Карпенкова

Жесткий ответ неадекватному лукашисту записали на видео.

Боровляны на вечерней акции протеста ответили преступнику Карпенкову: «Лагерь для 97%? Слишком амбициозно!».

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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Жесткий ответ неадекватному лукашисту записали на видео.
 
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