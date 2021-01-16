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Авторитетный источник: в новые iPhone вернется сканер отпечатков пальцев

16.01.2021 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперт Bloomberg Марк Гурман, известный достаточно точными прогнозами о технике Apple, считает, что в грядущих iPhone компания вернется к сканерам отпечатков пальцев. Об этом сообщает MacRumors.


В отчете Гурмана говорится, что в 2021 году Apple не планирует радикально менять дизайн смартфонов — они плюс минус будут схожи с нынешними iPhone 12. Инженеры компании воспринимают грядущие новинки как усовершенствованные S-версии актуальных моделей. Интересно с учетом того, что в Сети недавно заговорили о том, что смартфоны производителя этого года как раз назовут iPhone 12s.

По сведениям аналитика, в Apple также подумывают над возвращением в телефоны сканеров отпечатков пальцев — их якобы могут встроить под экраны. При этом от нынешней системы разблокировки по лицам Face ID отказываться не собираются — в случае с введением Touch ID, у пользователей просто появится еще один способ активации гаджетов. Но Гурман добавляет: финальное решение по этому вопросу еще не принято.

Наконец, Гурман утверждает, что в Apple начали более активную работу над проектом смартфона с гибким экраном. Правда, пока о выпуске коммерческих образцов речи не идет. Это якобы может произойти в течение пары лет, или не произойти вовсе.

 
 
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