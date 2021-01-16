От 101 тысячи рублей за 80 «квадратов». На торги выставили 5 помещений в Минске

Источник материала: Tut.by

УКС Мингорисполкома выставил на аукцион 5 изолированных помещений, которые находятся в собственности города. Начальная стоимость самого маленького помещения на 80,6 «квадрата» — чуть более 101 тысячи рублей. Организатор торгов : Минский городской центр недвижимости.



Фото: mgcn.by

Судя по черно-белым фото, которые размещены на сайте МГЦН, все помещения продаются без внутренней отделки и находятся на первых этажах жилых домов. Вот здесь их можно скачать и просмотреть.

Сведения о продаваемом имуществе № предмета аукциона Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества Начальная цена, бел. руб. Размер задатка, бел. руб. 1 изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798802001, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Прушинских, 74−71, общая площадь — 80,6 кв. м, наименование — медицинский центр по услугам терапевтической стоматологии, назначение — помещение здравоохранения 101 396,04 10 000,00 2 изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798802020, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Прушинских, 78−119, общая площадь — 182,9 кв. м, наименование — помещение многофункциональное, назначение — помещение многофункциональное 110 036,35 11 000,00 3 изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798802021, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Прушинских, 78−120, общая площадь — 416,8 кв. м, наименование — помещение многофункциональное, назначение — помещение многофункциональное 250 738,53 25 000,00 4 изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798787127, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Острожских, 12−148, общая площадь — 120,7 кв. м, наименование — магазин продовольственных товаров, назначение — торговое помещение 248 793,35 24 000,00 5 изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798787128, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Острожских, 12−149, общая площадь — 153,1 кв. м, наименование — магазин непродовольственных товаров, назначение — торговое помещение 308 594,45 30 000,00

Аукционные торги пройдут 12 февраля 2021-го. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются по 09.02.2021 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам — до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.