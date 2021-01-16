Аналитик: В Беларуси уже работает сеть из восьми концентрационных/трудовых лагерей

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев — о намерении создать лагерь для политзаключенных.

— Среди прочих планов беспредельного террора в скандальной аудиозаписи BYPOL говорится и о намерении создать в Беларуси отдельный трудовой лагерь для политических заключенных, — пишет Андрей Елисеев. — Фактически в Беларуси уже существует сеть своеобразных концлагерей, способная разместить более 5 тысяч человек.

И один из них уже в нарушение всяких норм использовался в середине августа 2020 года для принудительного содержания около тысячи задержанных за участие в мирных акциях протеста.

Обо всем по порядку.

Официально эти лагеря называются лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). Их восемь, и они разбросаны по всей стране. Когда в результате трехдневного террора 9-11 августа 2020 года изоляторы Беларуси были переполнены, около тысячи участников протестов (и случайно заграбастанных людей) вывезли в ЛТП №3 под городом Слуцком.

Несмотря на красивое название, ЛТП — учреждения не лечебные и уж подавно не профилактории. В советские времена ЛТП находились под юрисдикцией Минздрава и там на самом деле оказывали определенные лечебные процедуры лицам, нарушающим общественный порядок и правила «социалистического образа жизни». Но в Беларуси заведовать ими стало МВД, и ЛТП превратились в самые настоящие зоны за колючей проволокой.

Так называемые общежития, в которых живут заключенные в ЛТП, по сути – обычные «зоновские» бараки. В некоторых их секциях могут размещаться по 15-20 человек, в других — по 50-100.

Вот как описывает быт современного ЛТП его заключенный (статья 2020 года):

— Я могу говорить только про тот ЛТП, где был, — в Светлогорске. Там отношение к людям намного хуже, чем в тюрьме. Человека просто убивают морально, из него делают просто ничто… Я знаю человека, который из изолятора практически не выходил. Изолятор — это комната, где нет даже унитаза. Тебе дают бачок, который весит килограммов двадцать, в него ты справляешь нужду... Играть нельзя, спать нельзя, читать нельзя. Ничего нельзя! В лагере можно хотя бы Библию с собой в карцер взять. В ЛТП нельзя ничего.

Сам факт существования ЛТП противоречит Конституции, которая допускает лишение свободы только за совершение преступления. Власти используют ЛТП в качестве отходников для «нежелательных элементов» (не задумывались, почему в Беларуси якобы так мало бездомных, особенно подчас проведения международных мероприятий?) и зон с очень дешевой рабочей силой.

Чтобы суд принудительно направил человека в ЛТП, достаточно трех административных наказаний, связанных с употреблением алкоголя, в течение года. Загреметь туда можно и по стечению обстоятельств и дурости (типа, несколько раз попался милиции за распитие пива в парке), даже не за беспросветную пьянку и кутеж.

Итак, фактически в августе 2020 года около тысячи задержанных за участие в мирных акциях были временно изолированы в ЛТП №3 в обход существующих порядков и процедур. То есть дорожка в трудовой лагерь уже проторена, и власти явно не против и впредь ссылать туда неугодных в случае надобности.