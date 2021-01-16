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Вакцину "Спутник V" получили уже больше 100 миротворцев РФ в Карабахе

16.01.2021 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. За первые сутки российской вакциной "Спутник-V" привились около 100 миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.

Вакцинация в регионе началась накануне. В регион доставлено около двух тысяч доз вакцины. 

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"Военные медики Российского миротворческого контингента (РМК) приступили к вакцинированию миротворцев на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. В течение суток выездные бригады медиков РМК провели вакцинацию около 100 военнослужащих на трех наблюдательных постах в Мартунинском и Мардакердском районах Нагорного Карабаха", – говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Это стало продолжением многолетнего конфликта. Армения и Азербайджан предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешными оказались лишь переговоры, которые прошли при посредничестве России.

В ночь на 10 ноября было достигнуто трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Гарантией "режима тишины" стало присутствие в Нагоном Карабахе российских миротворцев.

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Теги: Минск
 
 
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Первый этап вакцинации российских миротворцев в Нагорном Карабахе продлится до 31 января, второй – до 21 февраля.
 
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