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Вакцину "Спутник V" получили уже больше 100 миротворцев РФ в Карабахе
16.01.2021 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв - Sputnik. За первые сутки российской вакциной "Спутник-V" привились около 100 миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.
Вакцинация в регионе началась накануне. В регион
"Военные медики Российского миротворческого контингента (РМК) приступили к вакцинированию миротворцев на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. В течение суток выездные бригады медиков РМК провели вакцинацию около 100 военнослужащих на трех наблюдательных постах в Мартунинском и Мардакердском районах Нагорного Карабаха", – говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе
В ночь на 10 ноября было достигнуто трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Гарантией "режима тишины" стало присутствие в Нагоном Карабахе российских миротворцев.
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Первый этап вакцинации российских миротворцев в Нагорном Карабахе продлится до 31 января, второй – до 21 февраля.
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