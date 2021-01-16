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«Должно произойти чудо»: Фазель признал, что у Беларуси мало шансов на проведение ЧМ по хоккею
Источник материала: Партизан
Кроме того, он прокомментировал свои фотографии с Лукашенко и Басковым.
У Международной федерации хоккея (IIHF) есть план Б для проведения чемпионата мира. Об этом заявил глава IIHF Рене Фазель в интервью
По словам Фазеля, у Беларуси почти нет шансов на проведение чемпионата мира в 2021 году. Напомним, что турнир намеревались провести с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске.
– Сделать это будет очень, очень сложно. Должно произойти чудо. Конечно, мы не будем принимать такое решение на эмоциях. Сейчас мне нужно немного отдохнуть. Хорст же займется анализом плана Б, – уточнил Фазель.
Также он прокомментировал свои фотографии с Александром Лукашенко и главой Белорусской федерации хоккея Дмитрием Басковым
– Мои совместные фотографии с Лукашенко были неправильно истолкованы. Обсуждение шло в совсем другом ключе – я приехал не для того, чтобы выпить с ним водки. Нашей целью было найти вместе с Лукашенко решение вопроса, – пояснил глава IIHF.
Тем временем генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер отметил, что им гарантировали, что снимки не попадут в прессу.
Касательно фото с Басковым Фазель сообщил, что председатель Белорусской федерации хоккея попросил его сфотографироваться вместе.
– Я и предположить не мог, что он будет выкладывать их в публичный доступ. В таких ситуациях понимаешь, что тобой манипулируют, – сказал Фазель.
Ранее Фазель заявил, что во время встречи с Лукашенко представители IIHF дали ему понять, что чемпионат мира по хоккею в Беларуси невозможен без изменения политической ситуации в стране.
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Кроме того, он прокомментировал свои фотографии с Лукашенко и Басковым.
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