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«Должно произойти чудо»: Фазель признал, что у Беларуси мало шансов на проведение ЧМ по хоккею

16.01.2021 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кроме того, он прокомментировал свои фотографии с Лукашенко и Басковым.



У Международной федерации хоккея (IIHF) есть план Б для проведения чемпионата мира. Об этом заявил глава IIHF Рене Фазель в интервью Sportschau.

По словам Фазеля, у Беларуси почти нет шансов на проведение чемпионата мира в 2021 году. Напомним, что турнир намеревались провести с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске.

– Сделать это будет очень, очень сложно. Должно произойти чудо. Конечно, мы не будем принимать такое решение на эмоциях. Сейчас мне нужно немного отдохнуть. Хорст же займется анализом плана Б, – уточнил Фазель.

Также он прокомментировал свои фотографии с Александром Лукашенко и главой Белорусской федерации хоккея Дмитрием Басковым

– Мои совместные фотографии с Лукашенко были неправильно истолкованы. Обсуждение шло в совсем другом ключе – я приехал не для того, чтобы выпить с ним водки. Нашей целью было найти вместе с Лукашенко решение вопроса, – пояснил глава IIHF.

Тем временем генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер отметил, что им гарантировали, что снимки не попадут в прессу.

Касательно фото с Басковым Фазель сообщил, что председатель Белорусской федерации хоккея попросил его сфотографироваться вместе.

– Я и предположить не мог, что он будет выкладывать их в публичный доступ. В таких ситуациях понимаешь, что тобой манипулируют, – сказал Фазель.

Ранее Фазель заявил, что во время встречи с Лукашенко представители IIHF дали ему понять, что чемпионат мира по хоккею в Беларуси невозможен без изменения политической ситуации в стране.
 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, он прокомментировал свои фотографии с Лукашенко и Басковым.
 
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