«Должно произойти чудо»: Фазель признал, что у Беларуси мало шансов на проведение ЧМ по хоккею

У Международной федерации хоккея (IIHF) есть план Б для проведения чемпионата мира. Об этом заявил глава IIHF Рене Фазель в интервью

– Сделать это будет очень, очень сложно. Должно произойти чудо. Конечно, мы не будем принимать такое решение на эмоциях. Сейчас мне нужно немного отдохнуть. Хорст же займется анализом плана Б, – уточнил Фазель.





Также он прокомментировал свои фотографии с Александром Лукашенко и главой Белорусской федерации хоккея Дмитрием Басковым





– Мои совместные фотографии с Лукашенко были неправильно истолкованы. Обсуждение шло в совсем другом ключе – я приехал не для того, чтобы выпить с ним водки. Нашей целью было найти вместе с Лукашенко решение вопроса, – пояснил глава IIHF.





Тем временем генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер отметил, что им гарантировали, что снимки не попадут в прессу.





Касательно фото с Басковым Фазель сообщил, что председатель Белорусской федерации хоккея попросил его сфотографироваться вместе.