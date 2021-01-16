А вы знали? По традиции, елку надо убрать до Крещения









Убрать новогодние украшения до Крещения старались еще до времен Петра Первого (тогда атрибутом праздника была не елка, а сноп, украшенный игрушками). В эти же дни чистили камин, удаляя из него весь пепел, и наводили чистоту везде. Ведь люди считали, что встретить праздник Крещения нужно в условиях идеальной чистоты.





Эзотерики советуют не шутить

Чем же грозит не убранная вовремя новогодняя елка? Эзотерики уверяют, что дерево, украшенное к празднику, способно наполнять дом положительной энергией, но ненадолго, а лишь на пару недель. А что потом? По истечении этих самых недель хоть и красивое, но неживое дерево начинает источать негатив, постепенно наполняя им жилище. По этой причине нужно постараться избавиться от этого декора как можно скорее.





Время, в которое следует выносить новогоднюю елку

Праздничную елку необходимо убирать в определенное время. Так, славянские древние правила гласят, что делать это необходимо до наступления празднования Крещения. Именно до этого времени в доме каждого православного верующего должна перестать присутствовать атмосфера Нового года.





Для того, чтобы следовать и славянским, и восточным традициям и при этом не нарушить поток положительной энергии, можно придерживаться определенного правила. Перед празднованием Крещения, 19 января, необходимо выбросить новогоднюю елку, а также убрать все праздничные украшения. На место, где ранее находился символ зимнего праздника, можно поставить большое комнатное растение, которое вместо елки станет проводником положительной энергии. Убрать цветок разрешается после того, как состоится празднование восточного Нового года.





Народные приметы и поверья

Существует достаточно много примет и поверий, которые связываются как с самой новогодней елкой, так и с процессом ее выбрасывания:





если во время уборки новогодней елки с нее упала игрушка, то при выбросе осколков необходимо загадать желание, которое, согласно поверьям, сбудется;





выносить дерево необходимо только через входную дверь во двор. После этого его нужно или воткнуть в снег, или же просто положить на землю. При этом запрещено выбрасывать елку через окно, так как может вместе с деревом из дома уйти счастье и благополучие;





когда елку будете выносить за пределы дома, необходимо три раза в уме произнести слова: «Неудача – долой, елка – на покой, все мы к себе домой».

Считается, что этот заговор уносит из дома все беды, также привлекает в семью счастье и удачу;





на месте, где ранее стояла праздничная новогодняя елка, необходимо посидеть на протяжении 15 минут. По примете, так можно притянуть положительную энергию;

если после празднования Нового года и тщательной уборки в доме обнаружится иголка с елки, значит, в доме сохранилась положительная энергетика.





После празднования Нового года и уборки елки можно оставить в доме небольшую веточку. Она будет выступать в качестве оберега от нечистых сил, а также неудач, болезней и несчастий, которые они могут притягивать.