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Резидентов ПВТ в Первомайском районе обязали установить госфлаг
Источник материала: Onliner
Администрация Парка высоких технологий разослала компаниям-резидентам из Первомайского района документ с требованием установить «на крышах зданий резидентов» государственный флаг. Об этом
Пресс-секретарь ПВТ подтвердила Onliner подлинность документа. В администрацию ПВТ это требование направила администрация Первомайского района, а представители ПВТ уже разослали по резидентам, чьи офисы расположены в указанном районе.
Изображение: dev.by
Администрация Первомайского района ссылается на
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