Резидентов ПВТ в Первомайском районе обязали установить госфлаг

Источник материала: Onliner

Администрация Парка высоких технологий разослала компаниям-резидентам из Первомайского района документ с требованием установить «на крышах зданий резидентов» государственный флаг. Об этом сообщает ресурс dev.by, в распоряжении которого оказался документ.

Пресс-секретарь ПВТ подтвердила Onliner подлинность документа. В администрацию ПВТ это требование направила администрация Первомайского района, а представители ПВТ уже разослали по резидентам, чьи офисы расположены в указанном районе.



Изображение: dev.by

Администрация Первомайского района ссылается на решение Мингорисполкома от 17 ноября 2020 года №3705 «О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории г. Минска». В плане дополнительных мер есть мероприятие под названием «Организация работы по популяризации и размещению государственной символики».