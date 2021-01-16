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Резидентов ПВТ в Первомайском районе обязали установить госфлаг

16.01.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Администрация Парка высоких технологий разослала компаниям-резидентам из Первомайского района документ с требованием установить «на крышах зданий резидентов» государственный флаг. Об этом сообщает ресурс dev.by, в распоряжении которого оказался документ.

Пресс-секретарь ПВТ подтвердила Onliner подлинность документа. В администрацию ПВТ это требование направила администрация Первомайского района, а представители ПВТ уже разослали по резидентам, чьи офисы расположены в указанном районе.

Резидентов ПВТ в Первомайском районе обязали установить госфлаг
Изображение: dev.by

Администрация Первомайского района ссылается на решение Мингорисполкома от 17 ноября 2020 года №3705 «О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории г. Минска». В плане дополнительных мер есть мероприятие под названием «Организация работы по популяризации и размещению государственной символики».

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Теги: Минск
 
 
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Администрация Парка высоких технологий разослала компаниям-резидентам из Первомайского района документ с требованием установить «на крышах зданий резидентов»...
 
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