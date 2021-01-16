Белорусский рубль быстро растет

Источник материала: Onliner

Сегодня так называемая суббота, но Белорусская валютно-фондовая биржа отрабатывает прошлые праздники. Наш рубль несколько дней выглядел вполне бодро и румяно, зато у евро получилась довольно крутая противофаза после недавнего слишком активного роста. Сегодня тенденция усугубилась.

Доллар в последнее на этой неделе рабочее утро потерял 1,49 копейки. Курс пока 2,5411 рубля.

Евро продолжает ускоренно дешеветь: уже минус 2,52 копейки, торгуется по 3,0765.

Российский рубль мощно потерял 3,82 копейки. Продается по 3,4444 за сотню.

В четверг доллар потерял 1,61 копейки, стоил 2,556. У евро был минус 2,44 копейки, продавался по 3,10171. Сотня российских рублей подешевела на 0,9 копейки, за нее давали 3,4826 белорусского рубля.