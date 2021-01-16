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Белорусский рубль быстро растет
Источник материала: Onliner
Сегодня так называемая суббота, но Белорусская валютно-фондовая биржа отрабатывает прошлые праздники. Наш рубль несколько дней выглядел вполне бодро и румяно, зато у евро получилась довольно крутая противофаза после недавнего слишком активного роста. Сегодня тенденция усугубилась.
Доллар в последнее на этой неделе рабочее утро потерял 1,49 копейки. Курс пока 2,5411 рубля.
Евро продолжает ускоренно дешеветь: уже минус 2,52 копейки, торгуется по 3,0765.
Российский рубль мощно потерял 3,82 копейки. Продается по 3,4444 за сотню.
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