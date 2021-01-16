Mercedes покажет свой самый доступный электрокар 20 января

Источник материала: Onliner

Mercedes обещает показать модель EQA 20 января. По последней моде презентация пройдет онлайн, так что любой из вас может посмотреть ее в официальном YouTube-аккаунте Mercedes в 13:00 (по белорусскому времени).

К дилерам самый компактный электромобиль Mercedes приедет весной. Немцы уже показывали Mercedes Concept EQA в 2017 году, но серийная версия будет значительно отличаться от концепта. Во-первых, прототип уже слишком старый, а во-вторых, у него слишком много смелых решений (например, подсветка диффузора сзади).

Daimler тщательно скрывает внешность серийного Mercedes EQA. Тестовые машины, катающиеся по дорогам общего пользования, используют кузова-мулы от других моделей. По имеющийся в СМИ информации, базовым вариантом будет EQA 250 с двигателем мощностью 190 л. с. Самая скромная батарея для EQA будет емкостью всего 15,7 кВт·ч. Этого хватит разве что для поездок из дома до работы (запас хода — около 100 км). Безусловно, будут и более мощные и «дальнобойные» версии, в том числе с полным приводом.

Судя по единственному официальному изображению, интерьер Mercedes EQA во многом будет схож с салоном Mercedes GLA.