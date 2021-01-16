Ну что, завелась? В Минске минус 20: трудновато, но мы держимся

Источник материала: Onliner Белорусская зима уже давненько не страшит лютыми морозами или метелью, застилающей белый свет. Но самое верное оружие все еще при ней — непредсказуемость. Привыкаешь к «каля нуля» — вдруг рубанут крещенские морозы. Или наоборот: шапку теплую надел, варежки, санки в руке — а за окном льет что-то противное и бесконечное, как очередь в поликлинике. Синоптики стараются как могут и на этот раз, похоже, не ошиблись: к концу недели нас таки сковали морозы. В Минске –20: согласитесь, мы забыли, каково это.

В Минске –20

Прогноз погоды

Начнем с прогноза погоды, а он точно порадует любителей поностальгировать: мол, раньше была зима так зима. Теперь тоже зима: мороз за нос щиплет так, что мало не покажется.

Белгидромет на сегодня передает облачность с прояснениями, местами, преимущественно по западу страны, пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер переменных направлений, слабый. Максимальная температура воздуха днем составит –15...–20 градусов Цельсия, по юго-западу –9...–14.

В Минске днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром –19...–21, днем –17...–19, вечером –21...–24.

Холодно, короче. Причем в ближайшие дни в целом по стране ожидается лишь усиление морозов.





Опрос: ну что, завелась?

Условно разделим автомобили на три категории. Первая — те, которые сегодня утром не подвели своих хозяев, а завелись и поехали, одаривая водителей и пассажиров теплом и комфортом. Вторая категория — машины, которые не завелись. Наверняка очень старались, но не вышло. Таких автовладельцев легко узнать в вагоне метро по растерянному виду и неуверенным действиям — сноровки не хватает, вот морозы закончатся, и они сюда больше ни ногой. Ну и третья категория — те, кто даже не пытался заводиться, изначально признавая такую затею провальной. Водители знали прогноз погоды и были готовы: посмотрели расписание общественного транспорта, вышли из дома пораньше.

А как сегодняшний день начался у вас? Автомобиль не подвел или пришлось срочно искать альтернативный транспорт? Как вообще готовились к морозам? Расскажите нам: pv@onliner.by .

Ну что, завелась?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Конечно, без проблем! Чуть поворчала, но завелась Пробовал, но не вышло Ай, и пробовать нечего! Еще не пытался Нет машины, есть зимняя шапка Голосовать

Кого винить и что делать, если не завелась

Чаще всего проблемы с пуском двигателя с наступлением холодов возникают из-за севшего аккумулятора. Именно по этой причине многие автовладельцы задумываются о сезонной замене батареи, если не уверены в ее надежности. Недавно мы подробно рассказывали о том, как правильно выбирать аккумулятор : нужно обращать внимание и на габариты, и на расположение клемм, и на полярность. Также потребуется определиться с емкостью и током холодной прокрутки: к примеру, дизельные автомобили требуют более мощных батарей, также при выборе емкости следует учитывать электрокомплектацию и дополнительные устройства в автомобиле.

Продавцы признают: наступившие морозы — это всегда пик продаж такой продукции. Благо выбирать автовладельцам есть из чего .

Если вера в аккумулятор еще крепка, можно смотреть прогноз погоды с относительной уверенностью. А на случай таких вот крепких морозов обзавестись зарядным устройством: оно поможет быстро восполнить нехватку энергии в АКБ, причем навороченные модели даже все необходимые параметры определят в автоматическом режиме.

О том, как вернуть аккумулятор к жизни, мы тоже рассказывали во всех подробностях.

Другой вариант спасения ситуации — использование пускового устройства. Оно имеет свой собственный встроенный аккумулятор, так что способно запустить двигатель даже без подключения устройства к сети.

Кстати, некоторые приборы сочетают в себе обе возможности (зарядно-пусковые устройства), опять же — ассортимент достаточно широк.

У нас есть чек-лист со всем, что необходимо каждому автомобилисту суровой (и не очень) зимой, — проверьте свою готовность.

Общественный транспорт

Мы привыкли к тому, что вне зависимости от погоды общественный транспорт в Минске работает стабильно. Так и есть, хотя совсем без проблем и здесь не обходится.

«Минсктранс» сообщает, что сегодня с 0:40 до 1:23 на улице Вирской в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №27 и 59.

Утром, с 7:56, на улицах Академической и Сурганова в обоих направлениях из-за отсутствия напряжения на контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №33, 34, 35, 55, 61, 92. Движение троллейбусов маршрутов №33, 34, 35, 92 было организовано по улицам Филимонова, Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного; №55, 61 — до разворотного кольца «Толбухина». Движение по привычным маршрутам было возобновлено в 8:39.

С 9:12 на улице Кунцевщине (остановка «Поликлиника №26») в направлении диспетчерской станции «Кунцевщина» из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №9, 25, 31, 52, 55. Движение троллейбусов маршрутов №25, 52 организовано по улице Притыцкого до станции метро «Пушкинская».





Спрос на такси

Погода всегда влияет на спрос на такси. Кто-то не завелся, другие даже не пытались, третьи решили не мерзнуть на остановках общественного транспорта — все это создает ажиотажный спрос, который легко отследить, к примеру, по коэффициентам у сервиса «ЯндексGo». Так, поездка от Уручья до Грушевки в утренний час пик обошлась бы минимум в 17 рублей. Чуть дороже оценивался маршрут из Каменной Горки до железнодорожного вокзала. Порядка 15 рублей стоило такси от станции метро «Могилевская» до торгово-развлекательного центра Galleria Minsk. Иными словами, такси этим морозным утром ощутимо подорожало.

Обстановка на дорогах

Зато сегодня утром без пробок. В 8:30, в разгар утреннего часа пик, в Минске было всего 2 балла — вспомните еще такое?

К 9:00 ситуация совершенно не изменилась.

(будет дополнено)