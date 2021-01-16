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Xiaomi отрицает какие-либо связи с китайскими военными

16.01.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера администрация президента США Дональда Трампа внесла компанию Xiaomi в черный список «коммунистических китайских военных компаний». Это накладывает запрет на работу американских инвесторов с этим брендом. Сегодня Xiaomi прокомментировала произошедшее.

— Компания соблюдает закон и действует в соответствии с определенными законами и постановлениями юрисдикций, в которых она ведет свой бизнес. Компания повторяет, что она предоставляет продукты и услуги для гражданского и коммерческого использования. Компания подтверждает, что она не принадлежит, не контролируется и не связана с китайскими вооруженными силами и не является «китайской коммунистической военной компанией». Компания примет соответствующие меры для защиты интересов компании и ее акционеров.

Компания изучает возможные последствия этого, чтобы получить более полное представление о его влиянии на Xiaomi Group. Компания будет делать дальнейшие объявления по мере необходимости.

Вероятно, что в связи со скорым уходом Дональда Трампа некоторые направления торговой войны между США и Китаем могут быть пересмотрены новой администрацией Байдена.

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Вчера администрация президента США Дональда Трампа внесла компанию Xiaomi в черный список «коммунистических китайских военных компаний». Это накладывает запрет на...
 
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