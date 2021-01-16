Ночью в минус 20 часть Солигорска осталась без отопления

Источник материала: Onliner

Двадцатиградусные морозы — испытание не только для людей, которые вынуждены выходить на улицу, но и для городских систем отопления. Несмотря на то, что каждое лето специалисты проводят наладки-ремонты, в осенне-зимний период регулярно случаются ЧП. На этот раз коммунальный тотализатор остановился на Солигорске. Этой ночью горожане начали сыпать сообщениями о том, что радиаторы в их квартирах остывают. Настоящее бедствие при таком минусе за окном.

«Улицы Л. Комсомола, Набережная и Ленина — остывают батареи. В „115“ сказали, порыв трубопровода. Будут работать всю ночь. Предварительно неизвестно, когда сделают. Ориентир на 9 утра», — написали пост в сообществе «Солигорские автолюбители» , приложив несколько фото от подписчиков.





Горожане живо отреагировали на публикацию, под постом посыпались комментарии. «Дозвонились до „115“, сказали, звонило уже полгорода — отопления нет. Аварийная будет работать. Пока они начнут работать, придется пить антифриз, чтобы „система“ не замерзла и сосульки с носа не выросли», — шутила даже в непростой ситуации Ксения. «Минус 20 в нашем детстве — нормальная зимняя температура... Для нынешних коммунальщиков первый же эпизод морозов оказался непроходимым испытанием, сродни землетрясению», — отметила Алена. «К утру обогреватели как все вместе врубим, то и свет пропадет», — предрекал Виталя.





Вспомнили люди и о том, что летом, когда в Солигорск приезжала Светлана Тихановская, «на стадионе трубу поменяли, а на это уже по остаточному принципу». Некоторые призвали быть сплоченными в беде — по примеру минчан, не оставивших жителей «Новой Боровой» при аналогичной проблеме. Одни отреагировали на этот призыв скептически, другие все же предложили свою помощь.





Еще в восемь утра некоторые солигорчане сообщали, что «в квартире невозможно находиться из-за дубака».



Фото Надежды Юсуповой

— Муж пришел с вечерней смены около полуночи, легли спать. В 0:30 стали булькать батареи, потрогали — а они холодные! Спали под двумя одеялами, большого дискомфорта не было. Утром узнали, что где-то в городе авария, причем у многих, кроме отопления, нет и горячей воды. На улице утром было –19! Квартира уже остыла, сейчас всего 14 градусов тепла. Кстати, это вторая авария за неделю. С прошлого воскресенья до вечера понедельника также не было горячей воды и тепла. Отопление дали поздно вечером в понедельник, а воду еще через сутки, — рассказала Onliner Янина, которая живет в доме №2 на проспекте Мира и по состоянию на десять утра так еще и не дождалась отопления.





— Конечно, не очень приятно осознавать, что в морозную ночь ты можешь остаться совсем без отопления. Батареи остывали на глазах, позвонили в службу „115“, сообщили о проблеме. Примерно через час после отключения прохлада в квартире уже ощущалась. Т. к. это была ночь, особо никак не грелись, просто легли спать, утеплившись (теплые носки, штаны, мама легла под два теплых покрывала). Это все произошло около 12 часов ночи. Около 3 ночи, по словам папы, батареи стали теплыми. Утром во всей квартире были батареи плюс-минус очень теплые. Температура минимальная в квартире была +17. У нас кирпичный дом, наверное, благодаря этому квартира не так быстро остыла. Спасибо службам за быстрое реагирование! — описала свою ситуацию Ксения.

Судя по сообщениям людей в соцсетях, после девяти часов утра в некоторые дома начало возвращаться отопление: «На Козлова дали тепло», «Ленина, 36 — горячие», «Кого пустить погреться?», «Ленина, 40 — есть», «Мира, 3 — тепленько».

Вот как произошедшее выглядит с официальной точки зрения. «16 января в 00:55 поступило сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 200 мм по улице Ленинского Комсомола, 30. На время проведения ремонтных работ без теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются 92 многоквартирных жилых дома, пять детских садов, школа, три административных здания и два магазина. Предполагаемое время восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения — 10:00», — сообщили в МЧС.