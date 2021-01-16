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В Мингорисполкоме рассказали, когда планируют построить еще три станции метро
Источник материала: Tut.by
Три новые станции третьей линии метро планируют построить к середине 2023-го года. Об этом сообщает агентство
В столице продолжают строить третью линию метро: сейчас речь идет о станциях «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».
— Стоит задача закончить их строительство через 2,5 года, — сказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
Впрочем, в начале января гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский
Напомним, первый участок третьей линии метро открыли 7 ноября 2020 года. Это четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Третья ветка добавила минской подземке два пересадочных узла — на «Фрунзенской» и «Площади Ленина».
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В столице продолжают строить третью линию метро: сейчас речь идет о станциях «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».
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