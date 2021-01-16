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В Мингорисполкоме рассказали, когда планируют построить еще три станции метро

16.01.2021 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три новые станции третьей линии метро планируют построить к середине 2023-го года. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Так выглядел котлован для станции «Аэродромная» год назад — 17 января 2020-го. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В столице продолжают строить третью линию метро: сейчас речь идет о станциях «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».

— Стоит задача закончить их строительство через 2,5 года, — сказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

Впрочем, в начале января гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский говорил, что пока со станцией «Слуцкий Гостинец» есть проблемы — к основным работам там еще не приступали. Для строительства самой станции никак не могут найти подрядчика из-за сложной и дорогостоящей технологии, задуманной проектировщиками.

Напомним, первый участок третьей линии метро открыли 7 ноября 2020 года. Это четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Третья ветка добавила минской подземке два пересадочных узла — на «Фрунзенской» и «Площади Ленина».

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Теги: Минск
 
 
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В столице продолжают строить третью линию метро: сейчас речь идет о станциях «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».
 
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