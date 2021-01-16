Фото с новейшего и прошлогоднего флагманов Samsung впервые сравнили. Видите разницу?

Источник материала: Tut.by

Недавно компания Samsung официально представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S21. Известный инсайдер Ice universe заполучил топовую модель в линейке — Galaxy S21 Ultra — и сравнил ее фотовозможности с флагманом прошлого года, Galaxy S20 Ultra.



Galaxy S21 Ultra. Фото: Ice universe

Инсайдер сделал фотографию одного и того же места на два устройства в условиях контрового освещения. По его мнению, S21 Ultra отличается расширенным динамическим диапазоном, а также может похвастаться более широким углом обзора. Да и в целом качеством кадра с новинки информатор остался довольнее, чем с S20 Ultra:









Первое фото — S21 Ultra, второе — S20 Ultra.

Кроме того, Ice universe привел пример того, как девайсы показывают себя при съемке с цифровым увеличением в 100 раз. На новеньком Galaxy S21 Ultra фото получилось более детализированным и ярким:



Слева — S20 Ultra, справа — S21 Ultra. Фото: Ice universe

Напомним: в Беларуси вся тройка Galaxy S21 начнет продаваться 5 февраля. За обычный S21 просят от 2599 рублей, за S21+ придется выложить не менее 3149 рублей, S21 Ultra получится купить по цене от 3849 рублей.

Смартфоны оснащаются AMOLED-экранами на 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма (соответственно для S21, S21+ и S21 Ultra), процессором Exynos 2100 (5-нм техпроцесс), от 8/12 ГБ оперативной и от 128 ГБ постоянной памяти, а также возможностью работы в 5G-сетях. Основная камера в Galaxy S21 Ultra включает модули на 108 Мп, 12 Мп («ширик»), 10 Мп (телефото, 3-кратный зум) и 10 Мп (телефото, 10-кратный зум).