Поддержать TUT.BY может каждый читатель

Источник материала: Tut.by

TUT.BY живет и работает благодаря рекламодателям. Если у вас нет своего бизнеса или ему не нужна реклама, но вы хотите поддержать TUT.BY, примите участие в нашем проекте.

В чем суть проекта?

Вы можете поддержать TUT.BY, оплатив создание рекламного проекта в пользу компаний, которые активно помогают бездомным животным.

Компании-участницы проекта Общественное объединение защиты животных «Кот в Окошке»

Международное благотворительное общественное объединение помощи животным «ЗООшанс»

Общественное объединение защиты животных «Эгида»

Международное благотворительное общественное объединение помощи животным «Суперкот»

Каждый желающий может внести свой вклад, оплатив часть рекламного проекта на любую сумму. В зависимости от объема собранных в течение 30 дней средств, TUT.BY реализует рекламную кампанию для организаций-участниц проекта.

Купить такую рекламу могут только физические лица — резиденты Республики Беларусь. Отчет о проведении рекламной кампании каждый человек, принявший участие в проекте, получит на свой электронный адрес

Если вы хотите поддержать TUT.BY, но не можете сделать это прямо сейчас — оставьте свой email и укажите дату, когда такая возможность появится. В выбранный день на вашу почту придет напоминание.

Покупка рекламы на TUT.BY дает возможность редакции продолжать работать и освещать жизненно важную для общества информацию. Спасибо всем, кто принял участие в проекте!