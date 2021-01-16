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Поддержать TUT.BY может каждый читатель
Источник материала: Tut.by
TUT.BY живет и работает благодаря рекламодателям. Если у вас нет своего бизнеса или ему не нужна реклама, но вы хотите поддержать TUT.BY, примите участие в нашем проекте.
В чем суть проекта?
Вы можете поддержать TUT.BY, оплатив создание рекламного проекта в пользу компаний, которые активно помогают бездомным животным.
Компании-участницы проекта
Каждый желающий может внести свой вклад, оплатив часть рекламного проекта на любую сумму. В зависимости от объема собранных в течение 30 дней средств, TUT.BY реализует рекламную кампанию для организаций-участниц проекта.
Купить такую рекламу могут только физические лица — резиденты Республики Беларусь. Отчет о проведении рекламной кампании каждый человек, принявший участие в проекте, получит на свой электронный адрес
Если вы хотите поддержать TUT.BY, но не можете сделать это прямо сейчас — оставьте свой email и укажите дату, когда такая возможность появится. В выбранный день на вашу почту придет напоминание.
Покупка рекламы на TUT.BY дает возможность редакции продолжать работать и освещать жизненно важную для общества информацию. Спасибо всем, кто принял участие в проекте!
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