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Поддержать TUT.BY может каждый читатель

16.01.2021 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

TUT.BY живет и работает благодаря рекламодателям. Если у вас нет своего бизнеса или ему не нужна реклама, но вы хотите поддержать TUT.BY, примите участие в нашем проекте.

В чем суть проекта?

Вы можете поддержать TUT.BY, оплатив создание рекламного проекта в пользу компаний, которые активно помогают бездомным животным.

Компании-участницы проекта

  • Общественное объединение защиты животных «Кот в Окошке»
  • Международное благотворительное общественное объединение помощи животным «ЗООшанс»
  • Общественное объединение защиты животных «Эгида»
  • Международное благотворительное общественное объединение помощи животным «Суперкот»

Каждый желающий может внести свой вклад, оплатив часть рекламного проекта на любую сумму. В зависимости от объема собранных в течение 30 дней средств, TUT.BY реализует рекламную кампанию для организаций-участниц проекта.

Купить такую рекламу могут только физические лица — резиденты Республики Беларусь. Отчет о проведении рекламной кампании каждый человек, принявший участие в проекте, получит на свой электронный адрес

Если вы хотите поддержать TUT.BY, но не можете сделать это прямо сейчас — оставьте свой email и укажите дату, когда такая возможность появится. В выбранный день на вашу почту придет напоминание.

Покупка рекламы на TUT.BY дает возможность редакции продолжать работать и освещать жизненно важную для общества информацию. Спасибо всем, кто принял участие в проекте!

 
 
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