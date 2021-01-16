Какие курсы доллара и евро установили обменники 16 января

Источник материала: Tut.by

Доллар и евро дешевеют на торгах 16 января на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар снизился на 0,55% — до 2,5419 рубля, евро упал на 0,81% — до 3,0765 рубля. Данные на 10.20. Российский рубль снизился на 0,95% — до 3,4494 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.30).

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,595 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,555 рубля (Банк Решение), 2,558 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Франсабанке — 2,555 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БСБ Банке — 3,145 рубля, а ниже всего — в Банке Решение — 3,095 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Беларусбанке — 3,09 рубля.