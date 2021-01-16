Белорусские правозащитники обратились к спецдокладчикам ООН по поводу аудиозаписи ByPOL с голосом Карпенкова

Белорусский Хельсинкский комитет и правозащитный центр «Весна» обратились к спецдокладчикам ООН с сообщением о том, что власти Беларуси готовы перейти к еще более радикальным действиям по отношению к протестующим, сделав реализацию прав человека абсолютно невозможной.

Поводом для обращения стала обнародованная аудиозапись с человеком, чей голос похож на голос заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, сообщает БХК.





Обращение направлено к следующим механизмам ООН: спецдокладчику по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению и гарантиям неповторения Фабиану Сальвиоли, спецдокладчице по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Агнесе Калламар, спецдокладчику по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций Клеману Ньялетсосси Вуля, спецдокладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирене Кхан, спецдокладчику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания профессору Нилсу Мелзеру, Рабочей группе по произвольным задержаниям, специальной докладчице по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин, верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

15 января инициативой ByPOL, в которую входят уволившиеся белорусские силовики, была обнародована аудиозапись, на которой человек, чей голос похож на голос нынешнего заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, сообщает подчиненным о планах, обсуждавшихся на совещании у Александра Лукашенко по ужесточению действий в отношении мирных протестующих.

Человек на записи говорит, что погибший 10 августа около станции метро «Пушкинская» Александр Тарайковский умер «от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь». Со ссылкой на президента этот человек дает указание применять нелетальное оружие в упор. Также он отмечает: «Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия». Этот же человек сообщает, что в Беларуси создается база данных участников протестных акций, и те, кто попал в нее второй раз, «тот должен там и остаться». По его словам, в стране будет создан «лагерь для особо острокопытных, для отселения», обнесенный колючей проволокой.

«И хотя в настоящее время невозможно утверждать о подлинности записи, ряд фактов указывает на то, что с высокой степенью вероятности опубликованная запись является подлинной. В частности, события, имевшие место в ноябре 2020 года (т.е. непосредственно после совещания у Лукашенко), свидетельствуют об эскалации насилия со стороны силовых структур в отношении участников мирных акций протеста», — отмечают правозащитники.

Они указывают, что в обнародованной аудиозаписи содержится ссылка на полную свободу действий, санкционированную фактическим главой государства, что показывает полное игнорирование властями базовых личных прав человека, таких как право на жизнь, на свободу от пыток, на свободу от подневольного состояния и принудительного труда, на свободу и личную неприкосновенность.

Правозащитники просят cпецдокладчиков обратиться к правительству Беларуси с требованием принять неотложные меры по выполнению своих международных обязательств в области прав человека, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах и других международно-правовых документах, а также задействовать все необходимые и имеющиеся средства международно-правового реагирования на грубейшие нарушения прав человека в Беларуси.

В пресс-службе МВД опубликованную аудиозапись БелаПАН комментировать отказались , назвав ее фейком.