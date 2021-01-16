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Протестующие — силовикам: Одумайтесь, пока еще не поздно!

16.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Протестующие — силовикам: Одумайтесь, пока еще не поздно!

  • 16.01.2021, 10:58
Протестующие — силовикам: Одумайтесь, пока еще не поздно!

Сильное обращение жителей Смолевич.

Смолевичи обращаются к силовикам, сообщил телеграм-канал «Баста!»:

- Вы нужны усатому кровопийце лишь для того, чтобы он еще несколько месяцев посидел на захваченном троне и смог разграбить нашу страну еще больше.

Оглянитесь! Он распродает земли, распродает леса, отдает приказы убивать людей не моргнув и глазом. Неужели Вы хотите в такой стране жить?! В новой Беларуси мы хотим строить лишь лагеря летнего отдыха для наших детей, хотим дарить детям винтовки для биатлона, а не для насилия.

Мо просто хотим жить в мире!

Одумайтесь, пока еще не поздно!



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