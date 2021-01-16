Источник материала: Хартия'97

Bloomberg: Трамп не может найти юристов для представления своих интересов во время импичмента 16.01.2021, 10:52

Адвокаты времен первого импичмента на этот раз отказались защищать политика.

Для действующего президента США Дональда Трампа оказался проблематичным поиск юридической группы, которая будет защищать его во время процесса второго импичмента за «подстрекательство к мятежу» в Капитолии, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Адвокаты, представляющие интересы Трампа во время первого импичмента, в частности Джей Секулов и юрист Белого дома Пэт Чиполлоне, на этот раз отказались защищать президента, рассказали осведомленные в этом вопросе люди.

По данным источников, остальные адвокаты, которые когда-то защищали Трампа, в частности, Эрик Гершман, Пэт Филбин, Марк Касовиц и бывший прокурор штата Флорида Пэм Бонди не заинтересованы в присоединении к команде. Некоторые юристы, которые не хотят участвовать в процессе импичмента, представляя Трампа в этот раз, заявили, что считают его действия «непростительными», пишет Bloomberg. Также от защиты Трампа отказался и ряд известных юридических фирм.

Профессор политики из Принстонского университета Кейт Уиттингтон говорит, что не слишком удивлен отказом консервативных адвокатов высшего уровня от защиты Трампа.

«Те, кто, возможно, сочувствовали, защищая президента в других контекстах, таких как его первый импичмент, не обязательно будут хотеть защищать от того, что он сделал сейчас. Это нелегко защитить и может запятнать репутацию людей в будущем», — считает профессор.

Как пишет Bloomberg, личный адвокат Трампа Руди Джулиани вряд ли присоединится к команде юристов президента, заявил представитель администрации. Адвокаты считают его «токсичной силой», а поведение Джулиани на митинге перед штурмом Капитолия, вероятно, рассмотрят во время процесса импичмента.

Кроме этого, могут возникнуть проблемы с оплатой юридических счетов Трампа. Белый дом маловероятно будет этим заниматься, поскольку Трамп уже не будет президентом.

В то же время, по данным источников издания, среди республиканцев в защиту Трампа во время импичмента могут стать конгрессмены Джим Джордан и Элис Стефаник. Также есть предположение, что адвокат Джон Истман тоже может защищать Трампа.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа после штурма Конгресса его сторонниками, в результате которого погибли пять человек. Теперь вопрос импичмента рассмотрит Сенат — высшая палата Конгресса.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичмента. Впервые процедуру импичмента объявили после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — он просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын демократа Джо Байдена Хантер.

Президента США обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена, Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .