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Ученые впервые обнаружили планету с тремя солнцами

16.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые впервые обнаружили планету с тремя солнцами

  • 16.01.2021, 10:41
Ученые впервые обнаружили планету с тремя солнцами

Система расположена в созвездии Лебедя.

Астрономы Института науки об экзопланетах НАСА впервые подтвердили существование планеты, которая входит в систему с тремя звездами. Об этом сообщает издание Science Alert (перевод — lenta.ru).

Система KOI-5 расположена в созвездии Лебедя на расстоянии 1800 световых лет от Земли. Планета KOI-5Ab была обнаружена космическим телескопом Kepler еще в 2009 году по падению блеска звезды, однако тогда она рассматривалась как кандидат. Позднее астрономы идентифицировали две звезды KOI-5B и KOI-5C, которые являлись компаньонами KOI-5А. Среди систем, имеющих планеты, лишь менее 10 процентов относится к многозвездным, хотя последние и доминируют в Галактике.

В новом исследовании ученые повторно проанализировали все собранные данные о системе KOI-5. Оказалось, что вокруг KOI-5А действительно вращается планета, которая, вероятно, относится к газовым гигантам. Ее масса вдвое меньше массы Сатурна, период орбиты составляет пять земных дней.

Сама KOI-5А образует тесную двойную систему со звездой KOI-5B, при этом период обращения составляет 30 лет. KOI-5C находится относительно далеко от своих компаньонов с периодом обращения 400 лет. С поверхности планеты KOI-5А выглядит как Солнце с Земли, KOI-5B как Солнце с орбиты Сатурна, а KOI-5C как очень яркая звезда. Орбита планеты находится под углом к орбите KOI-5B, что указывает на возможные гравитационные возмущения со стороны двойной системы.

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Система расположена в созвездии Лебедя.
 
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