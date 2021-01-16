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Из Берлина летит «Победа»

16.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Из Берлина летит «Победа»

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  • Андрей Зубов
  • 16.01.2021, 10:26
  • 1,607
Из Берлина летит «Победа»

Это возвращение триумфальное.

Алексей Анатольевич Навальный в воскресенье возвращается в Россию. Вся Россия ждет его возвращения, кто с ужасом, кто с надеждой, кто с интересом.

В любом случае это - поступок. Мы видим, как власти по-детски пытаются запугать Навального, предлагая все новые страшилки - арест у трапа самолета, выставление невиданных многомиллионных штрафов, невероятные судебные иски…

Никто почти не думал, что Алексей Анатольевич вернется в обозримом будущем. А он возвращается. И символично, что в этот день из Берлина летит "Победа".

Множество экспертов гадают, что ждет Навального в России. Я не хочу гадать. Я не знаю. Может быть все, что угодно. Но я жду, понимая, что это не просто возвращение. Это возвращение триумфальное, на белом коне.

Множество экспертов гадают, какой будет новая политическая программа Навального. Я не знаю. Пока ничего вразумительного я не услышал. Многие его поступки и призывы меня смущают. В умном голосовании я усматриваю насилие над моей свободной политической волей и сомнительный призыв поддерживать партии, которые мне не менее отвратительны, чем Единая Россия, может быть даже более отвратительны.

Я надеюсь, что Алексей Анатольевич возвращается в Россию не как вождь, нам совсем не надо тех, кто скажет "Я знаю как надо", а как пример мужества, любви к отечеству, и стояния в правде, как пример чести и достоинства русского человека.

Воодушевленные его примером мужества и любви пусть люди выберут каждый свой путь, но этот путь должен быть для них обязательно путем чести и достоинства, как для Алексея - его путь.

Вы видите, дорогие друзья, Алексей нашел в себе силы переступить через самый сильный страх, страх смерти, найдем же и мы силы на это.

Россия преобразится не новым вождем взамен старого, а только тогда, когда многие из нас станут новыми людьми, когда они отбросят позорный страх и жалкие поиски сиюминутной выгоды от сотрудничества с ложью, и встанут в полный рост своего человеческого достоинства. Станут вождями сами себе.

Мне кажется, что именно нынешним возвращением Алексей Навальный сумел встать в полный рост своей личности, и этим своим поступком он дает нам пример.

Пример, который поможет нам из твари дрожащей стать человеком и принять собственные решения в этом 2021 году, который для России все более обещает быть судьбоносным.

А по Вилюским улусам, в трескучие морозы на белом шаманском коне (знали бы в Кремле, что значит этот символ среди тюрок Сибири!) идет в Москву другой несломленный человек - Александр Габышев. Ни аресты, ни психушки, ни ОМОН не принудили его забыть высокую свою миссию.

Они идут с Запада и Востока с одной целью - освободить души соотечественников от липкого страха, тупого равнодушия и гнусной корысти, ради того, чтобы помочь каждому стать самим собой в высшем смысле своего имени и призвания.

Но принять их пример подвига или отвергнуть - это решение каждого из нас.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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