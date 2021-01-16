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Бывший следователь рассказал о строительстве концлагеря в Ивацевичах
Источник материала: Хартия'97
Бывший следователь рассказал о строительстве концлагеря в Ивацевичах
Загон с колючей проволокой планировали использовать в теплое время года.
В колонии №22 В Ивацевичах для задержанных протестующих строили специальный "загон", огражденный колючей проволокой. Об этом заявил представитель инициативы ByPOL — бывший следователь Андрей Остапович, сообщает
"В Ивацевичах, нам уже поступила информация, что действительно был момент, когда колючую проволоку там, какие-то столбы вставляли с колючей проволокой — как загон делали, понимаете. Они реально делали загон для людей, потому что тогда было по семь тысяч задержанных за одни сутки — самое массовое. И они не знали, куда уже свозить", — рассказал Остапович.
По его словам, силовики планировали в теплое время года увезти задержанных в этот закон и держать их там под охраной.
О планах построить в ивацевичской колонии лагерь для задержанных протестующих стало известно 15 января.
Остапович сообщил, что после публикации этого разговора в ByPOL стали больше обращаться сотрудники силовых ведомств. По его словам, силовики сами не желают осуществления таких планов.
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Загон с колючей проволокой планировали использовать в теплое время года.
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