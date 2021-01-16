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Холодовой наркоз и ожоги: комбустиологи рассказали о последствиях морозов

16.01.2021 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Комбустиологи, волонтеры и спасатели призывают белорусов не злоупотреблять спиртным в сильные морозы и приходить друг другу на помощь. По их словам, лежать на улице в сильный мороз может не только пьяный, но и человек, которому стало внезапно плохо.

Ампутации и трагедии

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по западу страны, пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Максимальная температура днем до 15-20 градусов мороза, ночью местами до 25 мороза.

"Основная масса пострадавших, которые поступают в ожоговые отделения во время сильных морозов с глубокими отморожениями, как правило, спали на улице в состоянии алкогольного опьянения", – сообщил Sputnik минский комбустиолог с большим опытом работы.

Вместе с тем он отметил, что в такую погоду, которая в последнее время установилась в Беларуси, населению крайне важно проявлять взаимовыручку. 

"Лежать на скамейке в сквере или просто на улице может не только сильно пьяный человек. Это может быть сердечник, которому внезапно стало плохо из-за спазма сосудов. Это может быть диабетик, да кто угодно. Даже если видите, что это человек, явно злоупотребляющий спиртным, не проходите мимо, хотя бы поднимите несчастного, позвоните в скорую. Вы тем самым спасете жизнь человеку", – сказал собеседник Sputnik.

© Sputnik / Руслан Шамуков
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Доктор также рассказал, что после сильных морозов в больницах всегда увеличивается число ампутационных операций.

"Как правило, это пальцы кистей рук и стоп. Кисти рук, стопы. Я помню, как пришлось ампутировать молодой красивой женщине верхние конечности до половины предплечий. Она шла домой после бурной вечеринки поскользнулась, упала на руки в сугроб и уснула. В результате жутчайшая трагедия – женщина осталась инвалидом на всю жизнь", – рассказал собеседник агентства.

Холодовой наркоз

Рассказывая о наиболее страшных последствиях, с которыми сталкиваются люди во время крещенских морозов, он отмечает, что при сильном переохлаждении может наступить очень опасное состояние – "холодовой наркоз". 

© Sputnik / Анна Нефедова
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"Когда человек долгое время находится на морозе, лежит на земле, либо прислонившись, допустим, к металлической стене гаража, при температуре головы до 27 градусов у человека происходит так называемый "холодовой наркоз", – предупредил он.

© Sputnik / Александр Кряжев
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В такой ситуации люди перестают ощущать холод, у них начинаются "теплые" сновидения, как будто он находится в бане или под теплым пледом. Доктор рассказал, что лечатся холодовые ожоги, а именно так их называют комбустиологи, долго и дорого. По его словам, каждую зиму по поводу холодовых травм к медикам по всей стране обращаются от полутора до трех тысяч человек.

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Теги: Минск
 
 
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Каждую зиму по поводу холодовых травм к медикам по всей стране обращаются от полутора до трех тысяч человек.
 
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