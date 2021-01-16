Политолог: Фактически в Беларуси уже существует сеть своеобразных концлагерей, способная разместить более 5 тысяч человек









пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев. Среди прочих планов беспредельного террора в скандальной аудиозаписи BYPOL говорится и о намерении создать в Беларуси отдельный трудовой лагерь для политических заключенных,политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.





Фактически в Беларуси уже существует сеть своеобразных концлагерей, способная разместить более 5 тысяч человек. И один из них уже в нарушение всяких норм использовался в середине августа 2020 года для принудительного содержания около тысячи задержанных за участие в мирных акциях протеста.





Обо всем по порядку.





Официально эти лагеря называются "лечебно-трудовые профилактории" (ЛТП). Их восемь, и они разбросаны по всей стране. Когда в результате трехдневного террора 9-11 августа 2020 года изоляторы Беларуси были переполнены, около тысячи участников протестов (и случайно загробастанных людей) вывезли в ЛТП №3 под городом Слуцком.





Несмотря на красивое название, ЛТП – учреждения не лечебные и уж подавно не профилактории. В советские времена ЛТП находились под юрисдикцией Минздрава и там на самом деле оказывали определенные лечебные процедуры лицам, нарушающим общественный порядок и правила "социалистического образа жизни". Но в Беларуси заведовать ими стало МВД, и ЛТП превратились в самые настоящие зоны за колючей проволокой.





Так называемые общежития, в которых живут заключенные в ЛТП, по сути – обычные «зоновские» бараки. В некоторых их секциях могут размещаться по 15-20 человек, в других – по 50-100.





Вот как описывает быт современного ЛТП его заключенный (статья 2020 года):





«Я могу говорить только про тот ЛТП, где был, – в Светлогорске. Там отношение к людям намного хуже, чем в тюрьме. Человека просто убивают морально, из него делают просто ничто… Я знаю человека, который из изолятора практически не выходил. Изолятор – это комната, где нет даже унитаза. Тебе дают бачок, который весит килограммов двадцать, в него ты справляешь нужду... Играть нельзя, спать нельзя, читать нельзя. Ничего нельзя! В лагере можно хотя бы Библию с собой в карцер взять. В ЛТП – нельзя ничего».





Сам факт существования ЛТП противоречит Конституции, которая допускает лишение свободы только за совершение преступления. Власти используют ЛТП в качестве отходников для "нежелательных элементов" (не задумывались, почему в Беларуси якобы так мало бездомных, особенно подчас проведения международных мероприятий?) и зон с очень дешевой рабочей силой.









Чтобы суд принудительно направил человека в ЛТП, достаточно трех административных наказаний, связанных с употреблением алкоголя, в течение года. Загреметь туда можно и по стечению обстоятельств и дурости (типа, несколько раз попался милиции за распитие пива в парке), даже не за беспросветную пьянку и кутеж.





Итак, фактически в августе 2020 года около тысячи задержанных за участие в мирных акциях были временно изолированы в ЛТП №3 в обход существующих порядков и процедур. То есть, дорожка в трудовой лагерь уже проторена, и власти явно не против и впредь ссылать туда неугодных в случае надобности.