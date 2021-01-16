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Фейсбук и Инстаграм внезапно разблокировали аккаунты Трампа

16.01.2021 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Профили действующего президента США Дональда Трампа в Фейсбуке и Инстаграме вновь стали доступны.



Странички Трампа в Фейсбуке и Инстаграме теперь вновь доступны для прочтения. Однако пока неизвестно, есть ли у Трампа доступ к ним.

Как сообщалось, после беспорядков, произошедших у Капитолия США в среду, 6 января, Фейсбук на неопределенный срок запретил Дональду Трампу доступ в Инстаграм и Фейсбук.
 
 
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Профили действующего президента США Дональда Трампа в Фейсбуке и Инстаграме вновь стали доступны.
 
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