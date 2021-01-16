Amnesty International требует провести расследование по слитой ByPol записи

заявил Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, пишет reform.by «Из череды инкриминирующих утечек, показывающих, что беларусские власти приняли решение подавить мирный протест с помощью преднамеренных нарушений прав человека, эта запись — если она подлинная — является самой ужасающей. Всё, что на ней говорится, должно быть немедленно, беспристрастно и эффективно расследовано», –Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, пишет





«Если высокопоставленный милиционер приказывает своим подчинённым стрелять резиновыми пулями по гениталиям, в животы и в голову, если он предлагает создать лагеря для интернированных для наиболее активных протестующих, подразумевая, что их смерть просто избавит страну от никому не нужных людей, то согласно международному праву он отдаёт приказ совершать преступления», – считает Кривошеев.





«Голос на записи также отсылается к прямым указаниям «главы государства». Возникает вопрос, как в таком случае могут быть эффективно расследованы в Беларуси факты, содержащиеся на этой записи. Однако государство в любом случае несёт ответственность за расследование нарушений права в области прав человека и должно подвергуть нарушителей судебному преследованию в рамках справедливого судебного разбирательства. Мы меньшего не требуем», – заявил Кривошеев.









Запись была опубликована 15 января инициативой ByPol. На ней человек с голосом, похожим на голос Карпенкова, замглавы МВД и бывшего главы ГУБОПиК, говорит о применении травматического оружия по отношению к протестующим, с близкого расстояния ничем от боевого не отличается», признает, что Александр Тарайковский был убит из травматического оружия, и говорит о создании специального лагеря «для особо острокопытных».



