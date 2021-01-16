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«Мозырский НПЗ» заключил договор с БНК на продажу нефтепродуктов
Источник материала: Партизан
ОАО «Мозырский НПЗ» заключило новый договор с ЗАО «Беларусская нефтяная компания» о купле-продажи нефтепродуктов. Он заключен в связи с истечением срока действия предыдущего соглашения.
Договор будет действовать по 31 января 2024 года. Ориентировочная стоимость нефтепродуктов по нему составляет 7,5 млрд евро, пишет
Количество, срок поставки, цена товара будут определяться в допсоглашениях к договору. Условия поставки — 100% предоплаты.
Сведения о крупной сделке размещены на Едином портале финансового рынка. Также БНК и «Мозырский НПЗ» заключили договор комиссии.
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ОАО «Мозырский НПЗ» заключило новый договор с ЗАО «Беларусская нефтяная компания» о купле-продажи нефтепродуктов. Он заключен в связи с истечением срока действия...
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