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Безвизовый режим начал действовать между Беларусью и ОАЭ
Источник материала: Партизан
Сегодня, 16 января, вступил в силу протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Он предусматривает распространение безвизового режима и на владельцев национальных паспортов.
Теперь беларусы могут без виз въезжать в ОАЭ, следовать через страну транзитом. Находиться в ОАЭ можно не более 90 дней со дня въезда. Аналогичные права получили граждане эмиратов при въезде в Беларусь, пишет
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Сегодня, 16 января, вступил в силу протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Объединенных Арабских...
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