Безвизовый режим начал действовать между Беларусью и ОАЭ

Источник материала: Партизан

Сегодня, 16 января, вступил в силу протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Он предусматривает распространение безвизового режима и на владельцев национальных паспортов.





reform.by Теперь беларусы могут без виз въезжать в ОАЭ, следовать через страну транзитом. Находиться в ОАЭ можно не более 90 дней со дня въезда. Аналогичные права получили граждане эмиратов при въезде в Беларусь, пишет



