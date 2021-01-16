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Трампа разблокировали в Instagram и Facebook

16.01.2021 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официальные страницы президента США Дональда Трампа в Instagram и Facebook были разблокированы. Пока остается неясным, имеет ли Трамп к ним доступ. Ранее 7 января Марк Цукерберг обещал, что блокировка продлится минимум две недели до завершения мирной передачи власти новоизбранному президенту США Джо Байдену.

В этих соцсетях аккаунт Трампа блокировали, так как Марк Цукерберг считал, что уходящий президент использовал платформы для эскалации насилия.

— За последние несколько лет мы позволили президенту Трампу использовать нашу платформу согласно нашим правилам, иногда удаляя контент или маркируя его посты, когда они нарушают нашу политику, — писал Марк Цукерберг. — Мы сделали это, потому что считаем, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политической речи, даже спорную речь. Но нынешний контекст сейчас принципиально отличается от использования нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства.

Новых комментариев относительно разблокировки страницы еще не поступало.

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Официальные страницы президента США Дональда Трампа в Instagram и Facebook были разблокированы. Пока остается неясным, имеет ли Трамп к ним доступ. Ранее 7 января Марк...
 
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