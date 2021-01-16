Новые станции третьей линии метро собираются построить к середине 2023-го. Верите?

Источник материала: Onliner

Не так давно, 7 ноября, мы всем Минском отмечали запуск третьей ветки метро. Что называется, ждали и дождались. Вообще, строительство новой линии — это не самое успешное столичное предприятие: первые четыре станции «копали» шесть лет, а сроки ввода объекта в эксплуатацию постоянно переносились. В итоге, вместо первоначально обещанного 2017-го, прокатиться на новых поездах да по новым рельсам мы смогли только в конце 2020-го. Но городские власти обещают, что уж следующий этап будет выдающимся.

Сегодня во время прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок ответил и на «подземный» вопрос. Он уточнил, что ведется строительство станций, которые были начаты ранее, — это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» (эту станцию, к слову, еще даже не начали возводить — «из-за сложной и дорогостоящей технологии»).

— Стоит задача закончить их строительство через 2,5 года, — цитирует слова чиновника агентство «Минск-Новости» .

Таким образом, три новые станции должны быть готовы к середине 2023 года (открыть их можно, например, на день города, 3 июля, — нельзя же открывать метро просто так, в день «без повода»). Мы ждем и верим. Или сомневаемся?

Когда, на ваш взгляд, будет открыт новый участок третьей линии метро?

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