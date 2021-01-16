|
Повредившую машину девушку нашли по следу ботинка на снегу
Источник материала: Onliner
В милицию обратилась жительница Узды с сообщением о том, что утром обнаружила повреждения на своем Citroen, припаркованном у обочины дороги около дома, сообщает ГКСЭ. Во время осмотра места происшествия специалист Госкомитета судэкспертиз обнаружил и изъял след обуви на снегу вблизи автомобиля. Он и привел к подозреваемой.
«По результатам проведенной трасологической экспертизы было установлено, что изъятый след оставлен подошвой спортивного ботинка, принадлежащего молодой девушке 2000 года рождения, — рассказали в комитете. — Ее задержали сотрудники милиции по подозрению в совершении данного преступления».
По данным ГКСЭ, девушка сама пояснила, что повредила автомобиль из мести, так как считала, что хозяин машины распространяет информацию о ее личной жизни. Правоохранителями дана правовая оценка действиям девушки.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милицию обратилась жительница Узды с сообщением о том, что утром обнаружила повреждения на своем Citroen, припаркованном у обочины дороги около дома, сообщает ГКСЭ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)