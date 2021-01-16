Повредившую машину девушку нашли по следу ботинка на снегу

Источник материала: Onliner

В милицию обратилась жительница Узды с сообщением о том, что утром обнаружила повреждения на своем Citroen, припаркованном у обочины дороги около дома, сообщает ГКСЭ. Во время осмотра места происшествия специалист Госкомитета судэкспертиз обнаружил и изъял след обуви на снегу вблизи автомобиля. Он и привел к подозреваемой.

«По результатам проведенной трасологической экспертизы было установлено, что изъятый след оставлен подошвой спортивного ботинка, принадлежащего молодой девушке 2000 года рождения, — рассказали в комитете. — Ее задержали сотрудники милиции по подозрению в совершении данного преступления».

По данным ГКСЭ, девушка сама пояснила, что повредила автомобиль из мести, так как считала, что хозяин машины распространяет информацию о ее личной жизни. Правоохранителями дана правовая оценка действиям девушки.

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