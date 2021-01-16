Tesla «убивает котов» сестры Бритни Спирс

Источник материала: Onliner

Да, у Бритни Спирс есть младшая сестра. Ее зовут Джейми Линн Спирс. Она была участницей нескольких скандалов и забеременела в 16 лет. А еще у Джейми Линн есть Tesla. И эта Tesla переодически убивает котов!

В своем Instagram 29-летняя девушка рассказала, что лишилась нескольких домашних животных из-за того, что Tesla не издает никаких звуков во время начала езды. И если кошка сидит под колесами электрокара, то поездка может закончиться трагично. Спирс считает, что «Илон теперь должен ей пару котов».

Критикуешь — предлагай. По мнению Джейми Линн Спирс, Tesla во время начала езды должна «издавать один из тех звуков, которые беспокоят уши кошек. Это не позволит застать их врасплох».

К слову, проблема «безмолвных» электрокаров уже давно известна. Под колеса попадают не только кошки, но и люди. Уже вскоре все электрокары будут оснащаться звуковыми датчиками при движении на низкой скорости (пока такого закона нет ни в ЕС, ни в США).