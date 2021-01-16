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«Рабочая суббота, перейди на Федота». Опрос: зачем нам отработки?
Источник материала: Onliner
В 2021 году пять государственных праздников попадают на субботу или воскресенье, а это значит, что белорусы лишатся этих дополнительных выходных. Если в прошлом году также были две рабочие субботы, но при этом мы имели семь дополнительных выходных, то в этом году при тех же двух трудовых субботах — только четыре. Зачем в таком случае отрабатывать по субботам, остается загадкой.
В Беларуси пока нет никаких научных исследований причин такого явления, как перенос рабочих дней на выходной. Мы не смогли найти информацию ни об авторе этой идеи, ни о том, какой вклад в ВВП приносят белорусы в эти дни и какова производительность труда, в конце концов.
Поэтому обращаемся к вам, дорогие читатели. Ответьте на вопрос, для чего стране рабочие субботы?
Зачем переносить рабочие дни на субботу?
Чтобы сделать свой выбор,
А вам нравится такая практика?
Как вам отрабатывать в субботу?
Чтобы сделать свой выбор,
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В 2021 году пять государственных праздников попадают на субботу или воскресенье, а это значит, что белорусы лишатся этих дополнительных выходных. Если в прошлом году...
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