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«Рабочая суббота, перейди на Федота». Опрос: зачем нам отработки?

16.01.2021 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 2021 году пять государственных праздников попадают на субботу или воскресенье, а это значит, что белорусы лишатся этих дополнительных выходных. Если в прошлом году также были две рабочие субботы, но при этом мы имели семь дополнительных выходных, то в этом году при тех же двух трудовых субботах — только четыре. Зачем в таком случае отрабатывать по субботам, остается загадкой.

В Беларуси пока нет никаких научных исследований причин такого явления, как перенос рабочих дней на выходной. Мы не смогли найти информацию ни об авторе этой идеи, ни о том, какой вклад в ВВП приносят белорусы в эти дни и какова производительность труда, в конце концов.

Поэтому обращаемся к вам, дорогие читатели. Ответьте на вопрос, для чего стране рабочие субботы?

Зачем переносить рабочие дни на субботу?

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А вам нравится такая практика?

Как вам отрабатывать в субботу?

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В 2021 году пять государственных праздников попадают на субботу или воскресенье, а это значит, что белорусы лишатся этих дополнительных выходных. Если в прошлом году...
 
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