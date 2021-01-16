«Рабочая суббота, перейди на Федота». Опрос: зачем нам отработки?

Источник материала: Onliner

В 2021 году пять государственных праздников попадают на субботу или воскресенье, а это значит, что белорусы лишатся этих дополнительных выходных. Если в прошлом году также были две рабочие субботы, но при этом мы имели семь дополнительных выходных, то в этом году при тех же двух трудовых субботах — только четыре. Зачем в таком случае отрабатывать по субботам, остается загадкой.

В Беларуси пока нет никаких научных исследований причин такого явления, как перенос рабочих дней на выходной. Мы не смогли найти информацию ни об авторе этой идеи, ни о том, какой вклад в ВВП приносят белорусы в эти дни и какова производительность труда, в конце концов.

Поэтому обращаемся к вам, дорогие читатели. Ответьте на вопрос, для чего стране рабочие субботы?

Зачем переносить рабочие дни на субботу?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Так еще наши прадеды делали Зато ВВП поднимем Денег кучу заработаем! Ай, просто, чтоб было Ну что за вопрос! Это загадка века Голосовать

А вам нравится такая практика?

Как вам отрабатывать в субботу?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Все время на часы смотрю Очень эффективно Принципиально не работаю Рабочий день до обеда Валяюсь, у меня выходной Обожаю рабочие субботы! Голосовать