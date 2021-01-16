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Трехлетний ребенок серьезно пострадал на пожаре в Сморгонском районе
Источник материала: Навiны
Пожар в жилом доме произошел днем 15 января в агрогородке Раковцы Сморгонского района.
В результате возгорания в тяжелом состоянии госпитализированы 56-летний местный житель и трехлетний пасынок его брата.
Проверку по факту проводит Сморгонский районный отдел Следственного комитета. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправность электропроводки.
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Пожар в жилом доме произошел днем 15 января в агрогородке Раковцы Сморгонского района. В результате возгорания в тяжелом состоянии госпитализированы 56-летний...
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