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«Репортеры без границ» призывают ООН и ОБСЕ принять меры для освобождения Андрея Александрова

16.01.2021 11:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международная организация «Репортеры без границ» решительно осуждает преследование и арест белорусского журналиста Андрея Александрова, говорится в заявлении, размещенном в «Твиттере» организации.

«Репортеры без границ» призывают ООН и ОБСЕ принять меры для освобождения Андрея Александрова

«Репортеры без границ» призывают ООН и представителя ОБСЕ по свободе СМИ принять меры для освобождения Александрова.

«Александров стал девятым журналистом, который находится в заключении по уголовной статье в самой опасной в Европе стране для журналистов. Беспрецедентное давление на СМИ продолжается уже более пяти месяцев, и ситуация ухудшается с каждым днем», — констатирует международная организация.

Ранее с заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ выступили посольство Соединенных Штатов Америки в Беларуси и Европейская федерация журналистов (EFJ), напоминает БелаПАН.

 
 
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Международная организация «Репортеры без границ» решительно осуждает преследование и арест белорусского журналиста Андрея Александрова, говорится в заявлении,...
 
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