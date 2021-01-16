Тількі на мові. Киев перевел сферу обслуживания на украинский язык

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв – SPUTNIK. На Украине вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь языком сферы обслуживания стал украинский.

Решение распространяется как на государственные, так и на частные организации. Отныне в кафе, парикмахерской, аптеке или банке к клиенту сотрудники офисов должны обращаться исключительно на государственном языке – украинском. Однако, если клиент сам попросит, его обслуживание могут перевести на другой язык.

Нарушителям закона грозят штрафы, правда, власти пообещали финансовое наказание пока не применять. Языковой закон приняли еще в 2019 году. Но отдельные нормы вводят постепенно. К слову, еще в прошлом году исключительно на украинском начали снимать кино, телепрограммы, а также проводить культурные мероприятия.

С 16 января 2020-го стала "украинской" реклама: как в масс-медиа, так и на улице. А спустя полгода на украинский язык перешла наука. Тогда же и все медицинские документы стали оформлять на мове.

Украинизация затронула и транспорт. Названия остановочных пунктов, станций и аэропортов пишут на украинском. Дублирование разрешено, но только на латинице.

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