|
Тількі на мові. Киев перевел сферу обслуживания на украинский язык
16.01.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв – SPUTNIK. На Украине вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь языком сферы обслуживания стал украинский.
Решение распространяется как на государственные, так и на частные организации. Отныне в кафе, парикмахерской, аптеке или банке к клиенту сотрудники офисов должны обращаться исключительно на государственном языке – украинском. Однако, если клиент сам попросит, его обслуживание могут перевести на другой язык.
© Sputnik Юлия Хвощ
Нарушителям закона грозят штрафы, правда, власти пообещали финансовое наказание пока не применять. Языковой закон приняли еще в 2019 году. Но отдельные нормы вводят постепенно. К слову, еще в прошлом году исключительно на украинском начали снимать кино, телепрограммы, а также проводить культурные мероприятия.
С 16 января 2020-го стала "украинской" реклама: как в масс-медиа, так и на улице. А спустя полгода на украинский язык перешла наука. Тогда же и все медицинские документы стали оформлять на мове.
Украинизация затронула и транспорт. Названия остановочных пунктов, станций и аэропортов пишут на украинском. Дублирование разрешено, но только на латинице.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь работники кафе, супермаркетов и салонов красоты обязаны вести беседу только на родном языке. За нарушение правил – штраф.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)