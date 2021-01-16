ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США ввели новые санкции в отношении Китая, Ирана и Кубы

16.01.2021 11:59 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

США за пять дней до смены администрации ввели новые санкции в отношении Китая, Ирана и Кубы.

Как пояснил в пятницу, 15 января, госсекретарь Майк Помпео, ограничительные меры в отношении Пекина стали ответом на "действия КНР, которые подрывают свободы и демократические процессы в Гонконге".

Речь идет, в частности, о задержании 6 января в Гонконге порядка 55 активистов демократического движения, бывших депутатов, а также американского юриста Джона Клэнси по обвинению в нарушении нового закона о безопасности, передает DW.

"Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для привлечения виновных к ответственности", - подчеркнул в этой связи Помпео. Под санкции Вашингтона подпали шесть граждан Китая, а также один из китайских производителей стали.

Вместо с тем, по словам помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, американские власти будут пытаться минимизировать закупки китайских товаров и услуг.

Кроме того, Минфин США 15 января сообщил о штрафных мерах в отношении министра внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касаса. Вашингтон пошел на этот шаг всего через несколько дней после того, как администрация Дональда Трампа вернула Кубу в список стран, которые, с точки зрения Соединенных Штатов, спонсируют международный терроризм. Помпео также напомнил о заключении под стражу в 2019 году кубинского диссидента и правозащитника Хосе Даниэля Феррера, который содержится в тюрьме, находящейся в ведении МВД, и, по его собственным словам, подвергается "избиениям, пыткам и изоляции".

Наконец, Госдеп США обозначил 15 материалов, имеющих, по оценке Вашингтона, отношение к ядерной, военной и баллистической ракетной программам Ирана. "Те, кто сознательно передаст такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии с разделом 1245 Закона о свободе и ядерном нераспространении Ирана (IFCA)", - подчеркивается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В начале января стало известно, что Исламская Республика повысила уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 20 процентов. Такой показатель существенно выше параметров, предусмотренных многосторонним соглашением по иранской атомной программе от 2015 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США за пять дней до смены администрации ввели новые санкции в отношении Китая, Ирана и Кубы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трехлетний ребенок серьезно пострадал на пожаре в Сморгонском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by