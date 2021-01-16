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В Витебске отремонтировали дом-памятник - и результат возмутил жильцов
Источник материала: Tut.by
Владельцы квартир в доме-памятнике архитектуры конца XIX — начала ХХ веков на улице Зеньковой, 4, в Витебске возмущены результатом капремонта их жилья. К зданию пристроили тепловой пункт, и он закрыл окна жильцам на втором этаже,
В доме на Зеньковой, 4, живет пять семей, четыре квартиры в собственности. В апреле 2019 года здесь затеяли капремонт. Жильцов на это время выселили из квартир и, по их словам, даже не сообщили, что именно будут обновлять в доме.
Модернизация фасада стала для них неприятным сюрпризом: жители второго этажа теперь видят из окна не двор, а трубу теплового пункта. Жалобы в горисполком результата не дали.
В городском ЖКХ утверждают, что проект капремонта дома-памятника архитектуры разработан «в соответствии со всеми государственными нормами, правилами и стандартами» и согласован с Минкультом:
— Если ранее теплопункт находился под лестницей, то сейчас, по новым правилам, он выносной, пристроенный к дому. Получилась такая вот конструкция, но там соблюдены все требования — по пожарной безопасности и другие.
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Владельцы квартир в доме-памятнике архитектуры конца XIX - начала ХХ веков на улице Зеньковой, 4, в Витебске возмущены результатом капремонта их жилья. К зданию...
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