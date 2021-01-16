В Витебске отремонтировали дом-памятник - и результат возмутил жильцов

Источник материала: Tut.by

Владельцы квартир в доме-памятнике архитектуры конца XIX — начала ХХ веков на улице Зеньковой, 4, в Витебске возмущены результатом капремонта их жилья. К зданию пристроили тепловой пункт, и он закрыл окна жильцам на втором этаже, сообщает телеканал «Витебск».



Дома № 4 и № 6 на Зеньковой. Фото: Игорь Матвеев

В доме на Зеньковой, 4, живет пять семей, четыре квартиры в собственности. В апреле 2019 года здесь затеяли капремонт. Жильцов на это время выселили из квартир и, по их словам, даже не сообщили, что именно будут обновлять в доме.

Модернизация фасада стала для них неприятным сюрпризом: жители второго этажа теперь видят из окна не двор, а трубу теплового пункта. Жалобы в горисполком результата не дали.

В городском ЖКХ утверждают, что проект капремонта дома-памятника архитектуры разработан «в соответствии со всеми государственными нормами, правилами и стандартами» и согласован с Минкультом:

— Если ранее теплопункт находился под лестницей, то сейчас, по новым правилам, он выносной, пристроенный к дому. Получилась такая вот конструкция, но там соблюдены все требования — по пожарной безопасности и другие.