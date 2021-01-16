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«Ведьмаку заплатите»: в Украине задержали мужчину с ведьмачьим мечом

16.01.2021 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Запорожской области (Украина) правоохранители задержали мужчину, у которого с собой была копия меча из «Ведьмака». Об этом сообщается на официальной странице местной полиции в Facebook. На это также обратили внимание в 4PDA.


За бутафорский аксессуар для косплея клинок не сошел: полицейские сочли его настоящим холодным оружием, и теперь гражданину грозит уголовная ответственность. Клинок напоминает Ласточку — меч Цири, приемной дочери главного героя Геральта из Ривии. Владелец объяснил сотрудникам охраны правопорядка, что клинок изготовлен кустарным способом, но деталей раскрывать не стал.

Против неудавшегося охотника на монстров может быть возбуждено уголовное дело по ст. 263 ч. 2 УК Украины — «ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения».

 
 
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Украинская полиция отчиталась о том, что в Запорожской области был задержан мужчина с копией серебряного меча из игры «Ведьмак».
 
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