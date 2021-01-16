Как ухаживать за деревянной столешницей, чтобы продлить мебели жизнь

Источник материала: Tut.by



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Массив — благородный материал, отличающийся эстетикой, неповторимой текстурой и долговечностью. Правда, в быту натуральное дерево бывает капризно, деликатно и, соответственно, требовательно в уходе. Как ухаживать за деревянной столешницей правильно, рассказывает TAM.BY .

Содержание:

Лак или масло: что лучше



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Обычно мебельный массив обрабатывается одним из двух покрытий: лаком или маслом. Лаковые составы образуют надежную пленку на поверхности дерева. Срок службы составляет 10−20 лет, после чего следует полностью удалить старое покрытие и нанести новое в несколько слоев.

Масло для дерева состоит из маслянистой основы и воска. Это прочный экологичный материал, которым при частой эксплуатации рекомендуется покрывать столешницу каждые 2−3 месяца.

Нет однозначного ответа на вопрос, что лучше — лак или масло: лакированные покрытия крепкие и долговечные, масляные — также характеризуются стойкостью, но более нежные.

Достоинства массива

Натуральное дерево экологично и гармонично вписывается в дизайн большинства стилей интерьера. Такая столешница отличается практичностью, ведь обладает антистатическими свойствами, текстурная поверхность маскирует видимые пыль, разводы.

Регулярный и бережный уход способствуют со временем улучшению внешнего вида: дерево приобретает выраженную фактуру, появляется благородный эффект «состаренности».

Недостатки массива

Несмотря на перечисленные свойства, массив способен терять первоначальный вид при агрессивных условиях эксплуатации (перепады температур, высокая влажность). Важно защищать поверхность от царапин и пятен, своевременно проводить реставрацию, а это — дополнительные затраты на уход.

Считается, что столешницы из натурального дерева стоят дешевле искусственного или натурального камня. Однако материал остается высоким в цене, если сравнивать с ДСП или МДФ.

Как ухаживать за деревянной столешницей



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Пользуйтесь подставками под горячее, подносами, досками, скатертями — покрытиями, защищающими столешницу от высоких температур.

Случайно пролитые жидкости вытирайте сразу. Это касается и изделия в ванной: удаляйте излишки влаги мягкой ветошью.

Чтобы влага не задерживалась на поверхности дерева, сперва протирайте губкой (ветошью), а затем сухой тряпкой.

Избегайте концентрированных моющих средств и абразивов, поскольку они могут содержать губительные для натурального материала вещества, разъесть или поцарапать поверхность.

Для ухода за деревянной столешницей используйте специальные средства или мыльный раствор.

Если нужно вывести пятно, а уходовых средств нет, воспользуйтесь подручными способами. Например, светлые пятна поможет вывести соль, растворенная в лимонном соке. Протереть можно мягкой губкой или долькой лимона, оставив средство на ночь. Утром смыть теплой водой.

Темные и стойкие пятна реагируют на трехпроцентную перекись водорода. Для приготовления смеси следует развести чайную ложку раствора в стакане воды (желательно теплой). Наносить рекомендуется губкой или ватным диском.

Небольшие царапины можно самостоятельно обработать шкуркой и покрыть лаком либо воспользоваться специальным воском.

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