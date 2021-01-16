Водитель лесовоза не закрепил манипулятор. В итоге повредил 13 электростолбов

Источник материала: Onliner

Из-за невнимательности водителя лесовоза жители деревни Подлесье-Каменецкое (Брестский район) остались без электричества. Это произошло вчера вечером, уже в темное время суток. А началось все с того, что 47-летний шофер МАЗа, по информации ГАИ, должным образом не закрепил манипулятор лесовоза.





«Когда водитель выезжал в лесопосадки в направление дороги Р17 Брест— граница Украины, манипулятор открылся, — рассказали инспекторы. — В результате этого во время движения грузовик повредил тринадцать световых опор и заборные ограждения жилых домов. На место происшествия выезжал экипаж ГАИ».





Сообщается, что водитель был привлечен к административной ответственности.





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