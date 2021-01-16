ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Финансовый аналитик из Витебска лишился $5000 после звонка мошенников

16.01.2021 12:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Новости о звонках мошенников, которые через мессенджеры представляются сотрудниками банков, в последние месяцы стали постоянной рубрикой. Об этом способе мошенничества много говорят, пишут, предупреждают. Но несмотря на это белорусы продолжают вестись на их уловки. Очередной жертвой фейкового банковского сотрудника стал финансовый аналитик одной из компаний Витебска.

Ему позвонили через мессенджер с незнакомого номера, представились сотрудником банка и рассказали, что от него поступила заявка на оформление кредита на сумму более 1000 рублей. Мужчина пояснил, что никаких заявок не оставлял и вообще обслуживается в другом банке. Собеседник тут же попросил назвать реквизиты платежных карт этого банка, чтобы уберечься от мошенников. Финансовый аналитик сперва такое предложение отверг и собрался звонить в банк сам.

Но разговор ему закончить не дали. Мошенник сказал, что сейчас переключит его на сотрудника того банка, где мужчина обслуживается, и уже через мгновение с потерпевшим разговаривала женщина, которая представилась техническим специалистом.

Ей мужчина назвал четыре последние цифры своих карточек, идентификационный номер. Когда на телефон пришли некие коды подтверждения, он назвал и их. В этот момент мошенники получили все необходимые данные для опустошения счета, за несколько минут с него исчезло более 12 000 рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости о звонках мошенников, которые через мессенджеры представляются сотрудниками банков, в последние месяцы стали постоянной рубрикой. Об этом способе...
 
Новости дня
Новости разные
 
США ввели новые санкции в отношении Китая, Ирана и Кубы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by