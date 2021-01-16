Финансовый аналитик из Витебска лишился $5000 после звонка мошенников

Источник материала: Onliner

Новости о звонках мошенников, которые через мессенджеры представляются сотрудниками банков, в последние месяцы стали постоянной рубрикой. Об этом способе мошенничества много говорят, пишут, предупреждают. Но несмотря на это белорусы продолжают вестись на их уловки. Очередной жертвой фейкового банковского сотрудника стал финансовый аналитик одной из компаний Витебска.

Ему позвонили через мессенджер с незнакомого номера, представились сотрудником банка и рассказали, что от него поступила заявка на оформление кредита на сумму более 1000 рублей. Мужчина пояснил, что никаких заявок не оставлял и вообще обслуживается в другом банке. Собеседник тут же попросил назвать реквизиты платежных карт этого банка, чтобы уберечься от мошенников. Финансовый аналитик сперва такое предложение отверг и собрался звонить в банк сам.

Но разговор ему закончить не дали. Мошенник сказал, что сейчас переключит его на сотрудника того банка, где мужчина обслуживается, и уже через мгновение с потерпевшим разговаривала женщина, которая представилась техническим специалистом.

Ей мужчина назвал четыре последние цифры своих карточек, идентификационный номер. Когда на телефон пришли некие коды подтверждения, он назвал и их. В этот момент мошенники получили все необходимые данные для опустошения счета, за несколько минут с него исчезло более 12 000 рублей.