|
Финансовый аналитик из Витебска лишился $5000 после звонка мошенников
Источник материала: Onliner
Новости о звонках мошенников, которые через мессенджеры представляются сотрудниками банков, в последние месяцы стали постоянной рубрикой. Об этом способе мошенничества много говорят, пишут, предупреждают. Но несмотря на это белорусы продолжают вестись на их уловки. Очередной жертвой фейкового банковского сотрудника стал финансовый аналитик одной из компаний Витебска.
Ему
Но разговор ему закончить не дали. Мошенник сказал, что сейчас переключит его на сотрудника того банка, где мужчина обслуживается, и уже через мгновение с потерпевшим разговаривала женщина, которая представилась техническим специалистом.
Ей мужчина назвал четыре последние цифры своих карточек, идентификационный номер. Когда на телефон пришли некие коды подтверждения, он назвал и их. В этот момент мошенники получили все необходимые данные для опустошения счета, за несколько минут с него исчезло более 12 000 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости о звонках мошенников, которые через мессенджеры представляются сотрудниками банков, в последние месяцы стали постоянной рубрикой. Об этом способе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)