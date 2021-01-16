Источник материала: UDF



Полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею в Берне. Фото: Michael Buholzer / Reuters / Forum

«С учетом действующей ситуации «Nivea Men» не будет спонсировать чемпионата мира по хоккею в 2021 году, если его соорганизатором будет Беларусь. Мы уже проинформировали МФХ о таком нашем решении», – говорится в ответе, который публикует Антон Мотолько.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Nivea» отказалась спонсировать хоккейный ЧМ в Беларуси. «Škoda» – следующая? Чемпионат мира невозможен без изменения политической ситуации в стране.

Между тем к белорусам, которые в Чехии протестовали против того, чтобы местная кампания «Škoda» поддерживала ЧМ в Беларуси, вышел пресс-секретарь компании. Он сказал, что разделяет их требования и в течение недели «Škoda» примет решение, сообщает в FacebookРанее глава Международной федерации хоккея (IIHF)подчеркнул: 12 января он дал понять, что «чемпионат мира будет невозможен без изменения политической ситуации в стране».