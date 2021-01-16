|
«Nivea» отказалась спонсировать хоккейный ЧМ в Беларуси. «Škoda» – следующая?
Источник материала: UDF
Полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею в Берне. Фото: Michael Buholzer / Reuters / Forum
«С учетом действующей ситуации «Nivea Men» не будет спонсировать чемпионата мира по хоккею в 2021 году, если его соорганизатором будет Беларусь. Мы уже проинформировали МФХ о таком нашем решении», – говорится в ответе, который публикует Антон Мотолько.
Между тем к белорусам, которые в Чехии протестовали против того, чтобы местная кампания «Škoda» поддерживала ЧМ в Беларуси, вышел пресс-секретарь компании. Он сказал, что разделяет их требования и в течение недели «Škoda» примет решение, сообщает в Facebook Елена Тиханович.
Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подчеркнул: 12 января он дал понять Александру Лукашенко, что «чемпионат мира будет невозможен без изменения политической ситуации в стране».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат мира невозможен без изменения политической ситуации в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)