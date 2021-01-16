|
В рамках уголовного дела задержана переводчица и преподаватель Ольга Калацкая
Источник материала: Навiны
В Минске 15 января в своей квартире была задержана переводчица и преподаватель Ольга Калацкая.
При задержании она успела сообщить на своей странице в «Фейсбуке», что ее повезли во Фрунзенское РУВД «на беседу».
В субботу утром адвокату Калацкой в РУВД сообщили, что ее повезли на следственные действия. Также стало известно, что она задержана Следственным комитетом в рамках уголовного дела. По какой статье — пока неизвестно, сообщает Белорусский ПЕН-центр.
Ольга Калацкая — преподаватель английского языка, переводчик книги Маргарет Этвуд «Пенелопиада», а также произведений Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга. Занимается переводами фильмов и мультфильмов на белорусский язык.
Накануне были задержаны, но после допроса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 15 января в своей квартире была задержана переводчица и преподаватель Ольга Калацкая. При задержании она успела сообщить на своей странице в «Фейсбуке»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)