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В рамках уголовного дела задержана переводчица и преподаватель Ольга Калацкая

16.01.2021 12:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске 15 января в своей квартире была задержана переводчица и преподаватель Ольга Калацкая.

При задержании она успела сообщить на своей странице в «Фейсбуке», что ее повезли во Фрунзенское РУВД «на беседу».

В рамках уголовного дела задержана переводчица и преподаватель Ольга Калацкая

В субботу утром адвокату Калацкой в РУВД сообщили, что ее повезли на следственные действия. Также стало известно, что она задержана Следственным комитетом в рамках уголовного дела. По какой статье — пока неизвестно, сообщает Белорусский ПЕН-центр.

Ольга Калацкая — преподаватель английского языка, переводчик книги Маргарет Этвуд «Пенелопиада», а также произведений Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга. Занимается переводами фильмов и мультфильмов на белорусский язык.

Накануне были задержаны, но после допроса отпущены на свободу директор частного издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский, дизайнер Анатолий Лазарь, основатель частного издательства «Янушкевіч» Андрей Янушкевич, книгораспространитель Алесь Евдахо.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 15 января в своей квартире была задержана переводчица и преподаватель Ольга Калацкая. При задержании она успела сообщить на своей странице в «Фейсбуке»,...
 
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