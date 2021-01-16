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Арктический холод: в Беларуси ближайшей ночью обещают до 30-ти мороза

16.01.2021 12:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. В связи с сильными морозами в Беларуси на воскресенье объявлено штормовое предупреждение, температура воздуха соответствует желтому уровню опасности. сообщили в Белгидромете.

"17 января, в воскресенье местами при прояснениях минимальная температура воздуха в ночные часы опустится до минус 25 -29 градусов", – сообщили Sputnik в субботу синоптики. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Как уточнили в Белгидромете, такой холодно будет лишь в некоторых районах республики, при прояснениях. В целом же по стране ночью будет от 19 до 24 градусов мороза. Теплее всего будет на юге, где температурный столбик не опустится ниже минус 18-ти.

Днем в воскресенье ожидается 13-19 градусов ниже нуля в зависимости от региона.

В понедельник и вторник по прогнозам синоптиков в стране сохранится холодная погода. В Белгидромете отметили, что причиной резкого похолодания стали атмосферные фронты с Арктики.

Синоптики также напоминают, что январь в соответствии с многолетними температурными значениями является самым холодным месяцем года. В этом году он будет соответствовать средним показателям.

"В этом году в Беларуси установилась классическая крещенская погода: ударили сильные морозы и сформировался снежный покров", – сказали синоптики.

Уже через несколько дней морозы ослабнут, заверили в Белгидромете.

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Теги: Минск
 
 
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На православное Крещение 18-19 января в Беларуси ожидается резкое похолодание, но потом морозы ослабнут, обещают синоптики.
 
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